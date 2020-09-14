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Sanayi üretimi temmuzda yüzde 8,4 arttı
Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı. Yıllık bazda ise artış yüzde 4,4 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4, yıllık bazda ise yüzde 4,4 arttı.
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Etiketler: son dakika sanayi üretimi TÜİKSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:10
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