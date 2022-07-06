Küresel piyasalardaki resesyon endişeleriyle ekonomik aktivitenin olumsuz etkileneceğine dair endişeler ve merkez bankalarının para politikalarında sıkılaştırma sürecini başlatmasıyla küresel büyümenin olumsuz etkileneceğine dair öngörülere karşın Türk sanayi sektörü dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin sanayi ihracatı, 94 milyar 180 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına ulaştı. Sanayi sektörünün dış satımı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.

Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 74,8 oldu.

Kimyevi maddeler ve mamullerinin ihracatı 16,5 milyar doların üzerine çıktı

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 12 tanesi ihracat rekoru kırdı.

Tekstil ve hammaddeleri 5 milyar 391 milyon dolarla, deri ve deri mamulleri 978 milyon 608 bin , kimyevi maddeler ve mamulleri 16 milyar 748 milyon , hazır giyim ve konfeksiyon 10 milyar 795 milyon , elektrik ve elektronik 7 milyar 343 milyon, makine ve aksamları 4 milyar 968 milyon , demir ve demir dışı metaller 7 milyar 817 milyon, çelik sektörü 11 milyar 896 milyon, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 2 milyar 830 milyon, mücevher sektörü 2 milyar 697 milyon, savunma ve havacılık sanayii 1 milyar 984 milyon ve iklimlendirme sanayii 3 milyar 363 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracat rakamlarına ulaştı.

Yılın 6 ayında tekstil ve hammaddeleri yüzde 10,9, deri ve deri mamulleri 23,5, kimyevi maddeler ve mamulleri 39,8, hazır giyim ve konfeksiyon 14,5, elektrik ve elektronik 6,9, makine ve aksamları 10,4, demir ve demir dışı metaller 37,6, çelik sektörü 30, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 27,3, mücevher sektörü 9, savunma ve havacılık sanayii 47,9, iklimlendirme sanayii ise yüzde 11,7 ihracat artışı kaydetti.

En fazla talep Avrupa'dan geldi

Sanayi bünyesinde ihracat rekoru kıran sektörlere en fazla talep Avrupa ülkelerinden geldi.

Yılın ilk yarısında Almanya'ya deri ve deri mamulleri 84 milyon 606 bin dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 884 milyon, makine ve aksamları 503 milyon 648 bin, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 126 milyon, iklimlendirme sanayii 356 milyon 46 bin dolarlık dış satım yaptı.

Bu dönemde ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünleri 480 milyon 934 bin dolarlık, mücevher sektörü 505 milyon 742 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 567 milyon 589 bin dolarlık, Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 184 milyon, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 801 milyon 402 bin , çelik sektörü İsrail'e 872 milyon 321 bin dolarlık dış satım yaptı.