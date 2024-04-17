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Ekonomi
AA 17.04.2024 16:51

Sakarya'dan 711 milyon dolarlık ihracat

Sakarya, mart ayında 711 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Sakarya'dan 711 milyon dolarlık ihracat

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının "Faaliyet İllerine Göre İhracat" rakamlarına göre kentten, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15, şubata göre yüzde 9,7'lik düşüşle 711 milyon dolarlık ihracat yapıldığı belirtildi.

Sakarya'nın, bu alanda martta 9'uncu il olarak toplam ülke ihracatına yüzde 3,1 oranında katkı sunduğu anlatılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre de geçen ay Sakarya'dan yapılan ihracatta otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ve iklimlendirme sanayisinin başı çektiği aktarıldı.

Açıklamada, Sakarya iş dünyasının, serbest bölgeler dahil dünyanın 123 noktasına dış satım yaptığı, ihracatta başı çeken ülkelerin Fransa, İtalya, Polonya ve Birleşik Krallık olduğu kaydedildi.

"Artık üretimle kurulan hakimiyet daha da önem kazandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, düşüş eğiliminde olan performansla mart ayını, 711 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını belirtti.

Altuğ, geçen yılın mart ayına göre 64 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdiklerine işaret ederek "Okyanus aşırı ülkelerde artış kaydettik. Yine geçen yıla oranla 25 kalem sektörden 15'inde ihracatımızı artırdık. Özellikle fındık ve mamulleri, yaş meyve-sebze, süs bitkileri gibi tarımsal ürünler ile maden sektörümüzde yükseliş söz konusu" ifadelerini kullandı.

Ülkede ihracat birim fiyatlarının 1,41 dolara ulaştığını aktaran Altuğ, şunları kaydetti:

"Çok üretmek tabii ki önemli ancak katma değerli, kg/fiyat değeri yüksek teknolojik üretim için de gerekli hamlelere ağırlık vermeliyiz. Artık üretimle kurulan hakimiyet daha da önem kazandı. Bu doğrultuda ülke olarak üretim kabiliyetimiz gelişime açık yönlerimizi telafi edecektir. Hep birlikte durmadan üretime devam. Nitelikli Türk menşeili ürünlerin dünya pazarında yer alması için emek veren, üreten Sakarya iş dünyamıza teşekkür ediyorum."

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