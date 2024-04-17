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Ekonomi
TRT Haber 17.04.2024 14:26

Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü. 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor" dedi.

Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Cari açık rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü.

2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti.

Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor.

Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz.

Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak."

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Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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