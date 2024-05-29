Parçalı Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 29.05.2024 15:28

Sakarya'dan 4 ayda 137 ülkeye otomotiv ihracatı

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 18,1'ini karşılayan Sakarya, ocak-nisan döneminde 137 ülke ve 10 serbest bölgeye 1 milyar 882 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sakarya'dan 4 ayda 137 ülkeye otomotiv ihracatı
[Fotograf: AA]

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-nisan döneminde 137 ülke ve 10 serbest bölgeye 1 milyar 882 milyon 96 bin dolarlık ihracat yaptı.

Geçen yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 5,8 artıran Sakarya'nın ihracatında ilk sırayı yüzde 87,7 ile otomotiv aldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 4 ayında üretilen 492 bin 471 taşıtın 338 bin 441'i ihraç edildi.

İhracat pastasında yüzde 18,1 paya sahip Sakarya'da ocak-nisan döneminde üretilen 85 bin 991 aracın yüzde 71,6'sına denk gelen 61 bin 581'i yurt dışına gönderildi. Bir diğer ifadeyle, ürettiği her 10 araçtan 7'sini ihraç eden Sakarya, ülke ekonomisine 1 milyar 652 milyon 121 bin dolar gelir sağladı.

Toyota üretim ve ihracatta liderliğini sürdürdü

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, ocak-nisan döneminde 67 bin 760 otomobil, 707 midibüs, 537 otobüs, 279 küçük kamyon ve 16 bin 708 traktör olmak üzere 85 bin 991 araç üretildi. Böylece kentte günlük 711 araç banttan indirildi.

Söz konusu dönemde üretim ve ihracatta Toyota başı çekerken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesindeki fabrikasında 67 bin 760 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üreten Toyota, bunun 55 bin 283'ünü yurt dışına gönderdi.

Otokar ürettiği 1523 aracın 638'ini ihraç ederken, TürkTraktör 16 bin 708 traktörün yüzde 33,8'ine denk gelen 5 bin 660'ını yurt dışına sattı.

ETİKETLER
Sakarya Otomotiv İhracat
Sıradaki Haber
Togg T10X kullanıcıları THY'den mil kazanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:46
"Kripto varlık" düzenlemesiyle kayıt dışılık azaltılacak, yatırımcı korunacak
16:38
Bakan Mehmet Özhaseki'den belediye başkanlarına "dirençli ev" çağrısı
16:46
İstanbul'da metrobüs yangını
16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
16:30
Ölümlü kazaya karıştı, sürücü koltuğuna eşini geçirmeye çalıştı
16:23
Muğla'da zehir taciri 13 kişi tutuklandı
Kilis'in ilmek ilmek işlenen yorganı Avrupa'nın duvarlarını süslüyor
Kilis'in ilmek ilmek işlenen yorganı Avrupa'nın duvarlarını süslüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da metrobüs yangını
İstanbul'da metrobüs yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ