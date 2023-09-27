Az Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.09.2023 15:01

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4 milyon metreküp gaz üretiliyor

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'ndan günde yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretildiğini, kapasitenin giderek artacağını söyledi.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4 milyon metreküp gaz üretiliyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS 2023) açılışında, TPAO'nun dünyada petrol ve doğal gaz üretim şirketleri arasında bu yıl 92. sıraya kadar yükselerek ilk 100 arasına girdiğini söyledi.

Türkiye'de doğal gaz ve petrol üretiminde önemli bir noktaya gelindiğini ifade eden Bilgin, Karadeniz'de dünyanın denizlerdeki en büyük keşiflerinin gerçekleştirildiğini anımsattı.

"Tesisin tamamı devrede, üretimi artırarak geliştiriyoruz"

Karada da arama ve üretim alanında önemli başarılara imza atıldığı anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye, bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'ndan günde yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretmektedir. Karada ürettiğimiz gazla beraber gaz üretimi Türkiye'nin 88 yıllık tarihinde çıkmadığı bir noktadır. Söz veriyoruz, her gün çıtayı yükselterek devam edeceğiz. TPAO bugün toplamda günde 5 milyon metreküp gaz üretiyor artık. 5 milyon metreküplük gaz artarak devam edecek yılbaşına kadar. Sakarya Gaz Sahası'nda planlanmış bir kapasite var. Bu kapasite ve rezervuarın gerçeklerini daha iyi anlayarak optimize ederek ileriye doğru taşıyacağız. Tesisin tamamı devrede, üretimi artırarak geliştiriyoruz."

Bilgin, uzun zamandır ilk defa Türkiye'nin yurt içi hidrokarbon üretiminin, yurt dışı üretiminin üzerine çıktığını belirterek, "Bütün üretim artışları aslında organik büyümeyle sağlanmış üretim büyüklükleridir. Daha çok aramaya ve üretmeye yoğunlaştığımız için aslında burada elde ettiğimiz başarılar ortadadır. İnorganik büyümede ise daha hedeflediğimiz büyümeyi yakalayabilmiş değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, konuşmasının ardından sergi açılışına katılarak, petrol ve doğal gaz şirketlerinin yer aldığı stantları gezdi.

ETİKETLER
TPAO Doğalgaz
Sıradaki Haber
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Blinken ve Aliyev, Karabağ'daki durumu telefonda görüştü
15:02
Azerbaycan Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan'ı gözaltına aldı
14:51
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor
14:43
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
14:48
Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:48
Geri dönüşümde yeni yol: Çay ve kahve atıkları kek hamuruna
Azerbaycanlı öğrenciler, "Savaş Ganimetleri Müzesi"ni gezdi
Azerbaycanlı öğrenciler, "Savaş Ganimetleri Müzesi"ni gezdi
FOTO FOKUS
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki sesimiz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki sesimiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ