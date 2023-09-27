Kruvaziyer yolcu sayısı 906 bini aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın ocak-ağustos döneminde limanlara 597 kruvaziyer yanaşırken bu yılın aynı döneminde gemi sayısı yüzde 20,4 artışla 719'a çıktı. Aynı dönemde kruvaziyer turist sayısı da yüzde 64 yükselişle 552 bin 581'den 906 bin 582 oldu.

Kuşadası, söz konusu dönemde 331 gemi ve 498 bin 763 yolcuyla en fazla kruvaziyer gemi ve turiste ev sahipliği yapan liman oldu. İstanbul Galataport'a 126 gemi yanaşırken 217 bin 337 yolcu geldi.

Bodrum'u 55 bin 537 kurvaziyer turist ziyaret ederken bu limanı 42 bin 937 yolcuyla Çeşme Limanı takip etti. Antalya 17 bin 855, Marmaris 14 bin 150, Çanakkale 13 bin 549, İzmir 9 bin 127 kruvaziyer yolcusu ağırladı.