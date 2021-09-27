Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rezervde 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaşılmasının planlandığını belirten Dönmez, böylece Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılar hale geleceğini vurguladı.

Sakarya Gaz Sahasında yaklaşık 40 üretim kuyusu açmayı planladıklarını dile getiren Dönmez, "İlk 10 kuyu ile birlikte ilk üretimi de gerçekleştirmiş olacaklarını, hedeflerinin gazın 2023'te sisteme bağlanması olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası civarında sismik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu kapsamda önümüzdeki yılın ilk aylarında keşif amaçlı bir sondaj daha yapılabileceğini ifade etti.

Dönmez, "Tuna-1 ile başlayıp Türkali ile devam eden Sakarya ve onun kuzeybatısındaki Amasra-1 sahasının ardından üçüncü çalışma alanı olacak. Her bir fazı 10’ar kuyudan oluşuyor." dedi.

"Kendi deniz yetki alanlarımızda faaliyetlerimize devam edeceğiz"

Türkiye'nin Akdeniz'deki gaz arama faaliyetlerine de değinen Dönmez, "Karadeniz'deki keşifle birlikte oradaki iş planımızın yoğunluğundan dolayı o tarafa ağırlık verdik ama Akdeniz'i ihmal ettik, bir daha girmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Biz yine kendi deniz yetki alanlarımızda faaliyetlerimize devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Türkiye’nin doğalgazda artan talep karşısında herhangi bir arz güvenliği sıkıntısı yaşamayacağını ifade etti.