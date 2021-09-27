Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 27 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,758 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 27 Eylül’de gram altın 501 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 27 Eylül 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 501 lira seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem günü altının onsu ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,80 üzerinde 500 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 501 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.345 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.758 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel piyasalarda artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizliklerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, buna paralel altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruduğunu kaydetti.
Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, hafta boyunca da merkez bankası başkanlarının konuşmalarının izleneceğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 seviyesinin önemli destek, 1.762 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 501 lira 30 kuruşken satışı ise 501 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 815 lira satış fiyatı 820 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 27 Eylül güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.758,31 dolar
Satış: 1.758,50 dolar
Gram
Alış: 501,30 lira
Satış: 501,50 lira
Çeyrek
Alış: 815,57 lira
Satış: 820,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.303,00 lira
Satış: 3.345,00 lira
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