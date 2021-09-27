Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 501 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem günü altının onsu ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,80 üzerinde 500 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 501 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.345 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.758 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizliklerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, buna paralel altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruduğunu kaydetti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, hafta boyunca da merkez bankası başkanlarının konuşmalarının izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 seviyesinin önemli destek, 1.762 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 501 lira 30 kuruşken satışı ise 501 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 815 lira satış fiyatı 820 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 27 Eylül güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.758,31 dolar

Satış: 1.758,50 dolar

Gram

Alış: 501,30 lira

Satış: 501,50 lira

Çeyrek

Alış: 815,57 lira

Satış: 820,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.303,00 lira

Satış: 3.345,00 lira