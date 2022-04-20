Sakarya Gaz Sahası'na proje bazlı devlet yardımı yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda yatırım tutarı ve kapasiteye ilişkin bilgilere yer verildi.

Sakarya Gaz Sahası'na vergi indirimi

Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz madenciliği yatırım tutarı 145 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi.

Sahanın üretim kapasitesi ise yılda 14 milyar metreküp olarak açıklandı.

Karara göre, yatırım projesi gümrük vergisinden muaf tutulacak. KDV istisnası ve KDV iadesi sağlanacak. Ayrıca yüzde 100 oranında vergi indirimi destekleri verilecek.

1018 kişiye ilave istihdam

Projenin istihdama da katkısı büyük..

Sahada 1018 kişinin ilave istihdam edilmesi planlanıyor.

Projenin 11 yılda tamamlanması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.