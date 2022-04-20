Çukurova yöresinde, martta yaşanan zirai don nedeniyle karpuz fideleri hasar gördü.

Türkiye'nin karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin yapıldığı Adana'da, çiftçiler hasar gören fidelerin yerine yenilerini dikti.

Tadı, rengi, aromasıyla bilinen ve mayısın ilk 2 haftasında hasadına başlanan karpuz, bu yıl tüketicisine 2-4 hafta gecikmeli ulaşacak.

Adana karpuzunda hasat, mayısın sonu ile haziranın ilk haftasında başlayacak.

Rekolte beklentisi 650-700 bin ton

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye'de ilk karpuz hasadının kentin sahil ilçeleri Karataş ve Yumurtalık'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Kentteki karpuz üretim rakamlarına yönelik bilgi veren Doğru, "2020 yılında yaklaşık 120 bin dekarda ekildi ve 790 bin ton karpuz ürettik. Geçen yıl bu rakam 110 bin tona kadar düştü ve 745 bin ton civarında karpuz elde etmiştik. Bu yıl 100 bin dekarın biraz altında karpuz ekimi oldu. Adana'da 650-700 bin ton civarında karpuz rekoltesi bekleniyor" dedi.