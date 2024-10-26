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Ekonomi
AA 26.10.2024 14:29

Sağlığı tehdit eden ürün sayısı 812'ye yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Sağlığı tehdit eden ürün sayısı 812'ye yükseldi

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 109'a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 703'e yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Listeye eklenen ürünlerde gıda kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, çiğ sütte yağ oranının düşük olması, soya ve nişasta bulunması gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

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