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Ekonomi
AA 23.11.2023 20:26

Safranda 35 kilogram üretim hedefi gerçekleşti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 8 köyde 28 üretici tarafından 81 dekar alanda üretilen safran bitkisinde 35 kilogramlık hasat yapıldı.

Safranda 35 kilogram üretim hedefi gerçekleşti

Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, ağustos ayında ekilerek ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki bitkide, bu yıl için belirlenen 35 kilogramlık hasat hedefine ulaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, safranda verimli bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Ayvalık, 8 köyde 28 üreticiyle 81 dekar alanda üretim gerçekleştirildiğini aktararak, "Gayet verimli ve güzel bir üretim yılı oldu. Hedeflediğimiz rakam 35 kilogramdı. Bu miktara ulaştık." dedi.

"Safranova" projesi kapsamında kurutma makinesi aldıklarını dile getiren Ayvalık, üreticilerin safran çiçeklerini ilk defa bu şekilde kurutma imkanı bulduğunu anlattı.

Geçen yıl safran çalıştayı gerçekleştirdiklerini belirten Ayvalık, "Burada bir dizi kararlar aldık. Üreticilerimizin ürünlerini marka değeri yüksek olarak nasıl pazarlayabiliriz, nasıl değerlendirilebiliriz, hangi alet ve makinelere ihtiyacımız var? Bunlar kapsamında bir hedef skalası ortaya koyduk. Bunları da bu sene uygulamaya başladık. Soğanların kalibre edilmesi, arazilerin sürülmesi, tavaların ve tahtaların yapılmasıyla ilgili gerekli bütün alet ve makinelerin alımını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ayvalık, Safranbolu safranına 2009'da Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının başvurusuyla coğrafi işaret tescili aldıklarını hatırlatarak, "Bu sene yine Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının başvurusuyla Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Onların resmi gazetelerinde yayınlandı. 7 Aralık'ta şayet bir başvuru olmazsa tescil edilecek. Artık Avrupa nezdinde de coğrafi işaretli bir safran ürünümüz olacak." diye konuştu.

Kilogramı 250 bin liradan alıcı buluyor

Ağırlığının 100 bin katına kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve birçok sektörde kullanılan safran, "mucize bitki" olarak biliniyor.

Kilogramı 250 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da adından söz ettiren bitkinin, 80 bin adet çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.

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