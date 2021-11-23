Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yurt dışı seyehatleri için uyku odaları kullanımına açıldı.

Odalarda yolcuların dinlenebilecekleri uyku üniteleri, duşlar, akıllı tuvaletler, valizlerini kilitleyebilecekleri dolaplar ve bir lounge alanı bulunuyor.

Her bir uyku ünitesinde TV, yatak, çalışma masası, şarj üniteleri ve bir tablet bilgisayar yer alıyor.

İSG'den yapılan açıklamada, ''Yurt dışı seyahatlerde dinlenme, uyku, duş ihtiyaçları için "Kepler Uyku Kabinleri" pasaport kontrol geçişi sonrasında asma kat alanında yolculara hizmet veriyor''. denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda konforlu konaklamanın adresi Kepler uyku kabinleri! TV, ergonomik yataklar, şarj üniteleri ile Kepler Uyku Kabinleri sizi evinizde hissettirecek. Rezervasyon yaptırmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.#SabihaGökçenHavalimanı #ŞehrinHavalimanı pic.twitter.com/NecEEkGlAn — Sabiha Gökçen Airport (@SabihaGokcen) November 22, 2021

Erkekler için 18 adet, kadınlar için 10 adet uyku kabininin yanı sıra bir adet aile odası da bulunuyor.