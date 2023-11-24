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Ekonomi
AA 24.11.2023 20:06

Sabiha Gökçen'de bazı uçak seferleri iptal edilecek

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 ve 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen'de bazı uçak seferleri iptal edilecek

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.​​​​​​​"﻿

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Sabiha Gökçen Havalimanı
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