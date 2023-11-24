Sabiha Gökçen ekonomik uçuşun merkezi haline geliyor

Türk Hava Yolları’nın iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi’nin ilk uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Yeni logosunda kırmızı renge veda eden, mavi ve siyah renkleri kullanan AJet’in kurumsal renklerine boyalı uçağı ilk kez gösterildi.

AJet’in global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmek ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmek amacıyla genel müdürlük yönetim merkezini Sabiha Gökçen olarak belirlemesiyle söz konusu havalimanı, Türkiye’nin 2 dev düşük maliyetli taşıyıcısına ev sahipliği yapacak.

Yolcu trafiğini olumlu etkileyecek

Şirket kurulumunun ardından AJet’in uçuş operasyon yetkisi alması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) farklı meydanlar için slot talebinde bulunması, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın önemini özellikle artırıyor. Havaalanı İşletme ve Havacılık Teknolojileri (HEAŞ) verilerine göre, bu yılın ilk 10 ayında toplam 31 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen, ekim itibarıyla bir önceki yılda taşınan yolcu sayısını geçti.

2024 yılının ilk çeyreğinde gökyüzüyle buluşması beklenen AJet uçaklarının, "şehrin havalimanı" İstanbul Sabiha Gökçen’de yolcu trafiğini olumlu etkilemesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen, 53 ülkede 122 dış hat ve 40 iç hat olmak üzere toplam 162 destinasyona hizmet veriyor.