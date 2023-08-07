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Ekonomi
AA 07.08.2023 13:44

Sabiha Gökçen rekor yolcu sayısına ulaştı

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı’nda ağustosun ilk hafta sonunda rekor yolcu sayısına ulaşıldı.

Sabiha Gökçen rekor yolcu sayısına ulaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen’de, ağustos ayının ilk hafta sonu, 4-5-6 Ağustos olmak üzere, 2 bin 91 uçuş gerçekleştirilerek toplam 389 bin 620 yolcu seyahat etti.

6 Ağustos'ta gerçekleştirilen 713 iç hat ve dış hat uçuşunda 131 bin 52 yolcu sayısına ulaşıldı ve en yüksek yolcu sayısı rekoru kırıldı. Ayrıca en yüksek giden dış hat yolcu 36 bin 830 rekoru ve toplam dış hat 72 bin 566 yolcu sayısıyla dış hat yolcu sayısı rekoru da kırılmış oldu.

Bu yıl yaz sezonun başlaması ile birlikte yolcu sayılarında her hafta yeni bir rekora imza atan İSG, HEAŞ verilerine göre yılın ilk altı ayında gerçekleştirdiği 108 bin 60 uçuş ile 17 milyon yolcu ağırladı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 40 iç hat ve 117 dış hat noktası ile birlikte toplamda 157 noktaya ve 52 ülkeye hizmet vermeye devam ediyor.

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