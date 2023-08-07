Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.08.2023 13:17

Borsa günün ilk yarısında da rekor seviyede

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.486,64 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa günün ilk yarısında da rekor seviyede

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,89 puan ve yüzde 0,93 değer kazancıyla 7.469,40 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 60,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Fed'in gelecek dönem belirsizliği risk iştahını düşürdü

Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

Analistler, yurt içinde ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Altın ithalatında kota uygulamasıyla ihracatın teşviği sağlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
İran'da gaz patlaması sonucu 3 katlı bina çöktü: 12 yaralı
13:24
Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil öldü
13:08
Antalya'da orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı
12:59
Samsun'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
12:38
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı
12:37
Deprem bölgesinde açılan kuyulardan günde 165 bin 715 ton içme suyu sağlanıyor
İzmir'de halkalanan yavru flamingoların yaşamı takip edilecek
İzmir'de halkalanan yavru flamingoların yaşamı takip edilecek
FOTO FOKUS
Devletin Kanatlarında: Hayallerinin peşinden gidenler
Devletin Kanatlarında: Hayallerinin peşinden gidenler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ