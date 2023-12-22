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Ekonomi
AA 22.12.2023 10:06

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti pazartesi açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü açılacağını duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti pazartesi açılacak

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ikinci piste ilişkin paylaşımda bulundu.

Pistin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de yapılacağına işaret eden Uraloğlu, "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz. Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz" ifadesini kullandı.

 

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Sabiha Gökçen Havalimanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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