Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen'in temmuz ayında Avrupa’da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ACI Europe verilerine göre temmuz ayında Avrupa’da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından (Rusya’dan Domodedovo Havalimanı) biri olduk. Tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.