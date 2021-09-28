Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı temmuz ayında Avrupa’da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen'in temmuz ayında Avrupa’da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri olduğu belirtildi.
Açıklamada, "ACI Europe verilerine göre temmuz ayında Avrupa’da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından (Rusya’dan Domodedovo Havalimanı) biri olduk. Tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
ACI Europe verilerine göre Temmuz ayında Avrupa’da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından (Rusya’dan Domodedovo Havalimanı) biri olduk. Tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.#SabihaGökçenHavalimanı pic.twitter.com/q94RmRig2d— Sabiha Gökçen Airport (@SabihaGokcen) September 25, 2021
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı
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