Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması" hakkında kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ana kaynağı rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücü için belirlenen üst sınırdan muaf tutulacak.

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin toplam mekanik gücü, ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücü 50 megavat ve altında olan üretim tesislerinde ana kaynak kurulu gücünü geçemiyor.

Ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücü 50 megavat üstünde olan elektrik üretim tesislerinde ise 50 megavat güce, ana kaynağın elektriksel kurulu gücünün 50 megavatı aşan kısmının yarısına karşılık gelen güç ilave edilerek bulunacak toplam gücü aşamıyor.

Bu kapsamda tesis edilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücü de toplamda 100 megavatı geçemiyor.

Yapılan değişiklikle, ana kaynağı rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri söz konusu hüküm kapsamından çıkarıldı.