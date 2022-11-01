"Katılım Genç Gelişim" programı, karılım finans alanında farkındalığın ve finansal okuryazarlığın artırılmasını amaçlıyor.

Programa, 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar, lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile bu programlardan mezun olanlar katılabiliyor.

İlk aşamada genel yetenek sınavı sonucunda ilk bine girenler eğitime hak kazanıyor. Katılımcılara 'Katılım Finans Temel Eğitimi' veriliyor. Başarılı olanlara sertifikaları takdim ediliyor.

İkinci aşamada ise İngilizce devreye giriyor. Birinci aşama tamamlandıktan sonra yapılan değerlendirmelerde ilk 100'e girenler uluslararası eğitim almaya hak kazanıyor.

Süreç boyunca ortaya konulan projelerden en başarılı üç projenin sahiplerine ise para ödülü veriliyor. Buna göre, birinci 20 bin, ikinci 15 bin, üçüncü ise 8 bin liralık para ödülü kazanacak.