Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından haberi, "Sonbahar rüzgarları Rüzgar Elektrik Santralleri'ne rekor getirdi" diyerek duyurdu.

Sonbahar rüzgarları RES'lere rekor getirdi.



25 Ekim Pazartesi günü 174.723 MWh’la rüzgardan tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdık.



Aynı gün rüzgardan günlük elektrik üretim oranı %20,2'ye ulaşarak yenilenebilir enerji içerisinde en yüksek paya ulaştı. pic.twitter.com/1hNKFXHqD6 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 26, 2021





25 Ekim Pazartesi günü 174 bin 723 Mega Watt ile rüzgardan tüm zamanların günlük elektrik üretim rekoru kırıldı.

Bakan Dönmez, aynı gün rüzgardan günlük elektrik üretim oranının yüzde 20 virgül 2'ye ulaşarak yenilenebilir enerji içerisindeki en yüksek paya ulaştığını ifade etti