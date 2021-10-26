Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzinin litre fiyatı 28 kuruş artacak
[Fotoğraf: Depo Photos]
Akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi. Benzinin litre fiyatında 28 kuruş artış yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatı 28 kuruş arttı.
Artış, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,75 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 8, 67 liradan, İzmir'de ise 8,75 liradan satılacak.
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