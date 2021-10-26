BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır. Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır" açıklamasını yaptı.

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