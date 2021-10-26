Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
BDDK Başkanı Akben: Bankacılık sektörü sağlam duruyor
[Fotoğraf: Depo Photos]
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben,"Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır" dedi.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır. Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Bankacılık BDDK
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