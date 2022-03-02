Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası kripto para piyasası düşüşe geçti, Yatırımcıların güvensiz varlıklardan kaçışıyla değer kaybetti.

Gerilimin başında 34 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının kripto paralara yönlenmesiyle tırmanışa geçti.

"Kaçanlar varlıklarını kripto paraya çevirdi"

Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, "Rus iş adamları sınırlı döviz kullanımını aşabilmek adına kripto para birimlerine yöneldi ve ciddi alımlar gerçekleşti. Diğer taraftan Ukrayna'da da halk göç sırasında kendi varlığını yanında götüremediği için mal varlığını kripto para birimlerine çevirerek beraberinde götürmeye çalışıyor" dedi.

ABD'den Rusya'ya kripto para hamlesi

ABD ise Rusya'nın kripto piyasaları kullanarak ekonomik yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığını öne sürdü. Hazine Bakanlığı Rusya'nın kripto işlemlerini kısıtlayabilmek için çalışma başlattı. Ancak kripto borsalarından olumlu yanıt alamadı.

"ABD kripto para piyasasında etkin rol oynamaya çalıştı"

Kripto para borsalarının ABD'nin talebine olumlu yanıt vermediğini söyleyen Çelik, "ABD kripto para piyasasında etkin rol oynamaya çalıştı ve küresel borsalardan Rus vatandaşlarının kripto para hesaplarının kapatılmasını istedi ama tabi borsalar merkeziyetsiz bir yapı olduğu için Rus vatandaşlarının hesaplarını kapatmayı reddetti. Vatandaşların yaşanan bu elim olaydan sorumlu tutulamayacağını söyledi" açıklamasını yaptı.

Kripto paralarda yükseliş sürüyor

Tüm bu gelişmeler, kripto para piyasalarında yasal düzenlemenin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlara göre gerilimin devam etmesi, kripto piyasasını yukarıya taşıyabilir.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde kripto paraların piyasadaki yerini korumaya devam edeceği görüşünde.