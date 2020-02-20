Forbes dergisinin hazırladığı, “Rusya’daki en değerli 20 Runet (Rus internet ağı) şirketi” listesi açıklandı.

Türkiye’de de faaliyet gösteren Yandex şirketi, yaklaşık 14,6 milyar dolarlık değeriyle listede 1'inci sırada yer aldı.

Listenin 2'nci sırasında, yaklaşık 5,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle Mail.ru Group, 3'üncü sırasında ise internet üzerinden ürün ve hizmet satışlarına odaklanan 3,8 milyar dolarlık değeriyle Avito bulunuyor.

Derginin haberine göre, liste yalnızca Rusya’da kurulmuş internet şirketlerini kapsarken, şirketlerin küresel faaliyetlerinin hacmi değerlendirmeye alınmadı.

Öte yandan, Forbes tarafından yayınlanan bir başka listede, Rus elektronik perakendecilik şirketi Wildberries’in sahibi Tatyana Bakalçuk’un 1,4 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın en zengin kadını olduğu bildirilmişti.