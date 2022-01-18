Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan sermaye çıkışı 72 milyar dolara ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da sermaye çıkışı, geçen yıl 72 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkede 2020’de sermaye çıkışının 50,2 milyar dolar iken, 2021’de 72 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, özel sektörün yatırım şeklinde yabancı varlık elde etme faaliyetleri sonucunda sermaye çıkışında artış yaşandığı kaydedildi.
Etiketler: Rusya
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