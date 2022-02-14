Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da borsa düşüşte
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Rus borsası haftaya sert düşüşle başladı. Uzmanlar, Ukrayna sınırında artan jeopolitik risklerin yaşanan düşüşe neden olduğu yorumunu yaptı.
Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2 değer kaybederek 3.473 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 2,8 azalarak 1429 puana geriledi.
MICEX ve RTS endeksi geçen haftanın son işlem gününde yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti.
Rus rublesi haftanın ilk gününde dolar karşısında yüzde 0,85 değer kazanarak 76,5 seviyesine, euro karşısında da yüzde 0,81 artarak 86,8’e çıktı.
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.
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