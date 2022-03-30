Rusya-Ukrayna savaşı, rubleye büyük değer kaybettirdi. Rusya'nın para birimlerinin tekrar değer kazanması için attığı adımlardan biri de vatandaşlarına kendi para birimlerine yönelmeleri çağrısı oldu.

Türkiye'yi en çok ziyaret eden turistler arasında bulunan Rus vatandaşların, ruble kullanımının turizm sektörüne nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

Uzmanlar, iki ülke arasındaki ticaretin milli para birimleriyle yapılmasının sektörde kolaylık sağlayacağını söylüyor.

Peki, turizm sektörü ruble kullanımdan nasıl etkilenir?

TÜRSAB ( Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Rus turistlerin Türkiye’de ruble kullanımını TRT Haber’de değerlendirdi.

“Savaşın ister istemez turizme de olumsuz yansımaları olacak”

Bağlıkaya, Rusya ve Ukraynalı turistlerin sektör için önemine değinerek, bu yıl savaş nedeniyle daha az turistin beklendiğini söyledi:

“Rusya ve Ukrayna, turizmde en önemli ana pazarlarımız arasında. Turizmde birinci pazarımız konumunda bulunan Rusya’dan 2021 yılında 4,7 milyon misafir ağırlarken üçüncü pazarımız olan Ukrayna’dan 2 milyon ziyaretçi konuk ettik. Geçtiğimiz yıl gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 28’e yakın kısmını bu iki pazardan gelen misafirlerimiz oluşturdu.

Gelinen noktada, yakın coğrafyamızda önemli ilişkilerimizin olduğu bu iki ülke arasındaki savaşın ister istemez turizme de olumsuz yansımaları olacaktır. Savaşın yarattığı psikolojik etkilerin yanı sıra ekonomik yansımaları da büyük önem arz ediyor. Ruble’nin hızla değer kaybetmesi, Rusya’ya uygulanan ambargolar ve uçuşlarla ilgili yaşanan sıkıntılar, Rus vatandaşlarının tatillerini ülke içinde geçirmelerine yönelik kampanyalar bu yıl Rus turist sayısında azalmaya yol açacaktır.”

“Rublenin turizm hareketlerini kolaylaştırıcı bir etkisi olacak”

Bağlıkaya, Rus turistlerin Türkiye’de ruble kullanmasının turizm sektöründe pozitif bir etki yaratacağını düşünüyor.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği üzere, karşılıklı turizm hareketlerinde milli para birimlerinin kullanılmasının, turizm hareketlerini kolaylaştırıcı bir etkisi olacağı kanaatindeyiz. Devletimizin ilgili kurumlarının bu konudaki teknik altyapıyı oluşturmasıyla birlikte sektörümüz de söz konusu sisteme uyum sağlayacaktır. Ruble üzerinden satış olanağı getirilmesi Rusya turizm pazarından Türkiye’ye yönelik talebi de pozitif yönde etkileyecektir.”

“Türkiye, yaklaşık 1,5 milyar nüfusun yer aldığı bölgelere 3-4 saatlik uzaklıkta”

İkili ilişkilerin geliştiği bazı ülkelerde de turizm tanıtımlarına ağırlık vereceklerine değinen Bağlıkaya, Türkiye’nin avantajlı konumuna dikkat çekti:

"Türkiye, fiyat-hizmet kalite dengesi bakımından rakiplerine göre avantajlı konumu ve yaklaşık 1,5 milyar nüfusun yer aldığı bölgelere 3-4 saatlik uçuş mesafesinde olması dolayısıyla Avrupa başta olmak üzere yakın coğrafyalar için çok önemli bir destinasyon konumunda bulunuyor.

Bu bakımdan önemli kaynak pazarlarımız arasında yer alan; Almanya, Polonya, Romanya, Hollanda, Moldova ve Litvanya gibi ülkelerde tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık verilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle salgın öncesi dönemde toplam 2 milyona yakın ziyaretçi ağırladığımız Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan pazarlarına da ağırlık vereceğiz. Bunun yanı sıra İran pazarında önemli bir yükseliş potansiyeli bulunuyor. İran pazarına yönelik çalışmalarımızı da yoğunlaştırmamız gerekiyor.

Öte yandan İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerle son zamanlarda gelişen ikili ilişkilerin neticesinde bu pazarlarda da tanıtım çalışmalarına hız verilmesi olumlu sonuçlar doğuracaktır.”

“Önceliğimiz turistin gelmesi”

TURSAF (Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu) Genel Başkanı Dr. Tevfik Yazan ise Rus turistlerin Türkiye’de ruble kullanmasını şöyle değerlendirdi:

“Ukrayna krizinden Türkiye’nin turizm sektörü etkilencektir. Ülkemizi en çok ziyaret eden turistlerin başında Rus ve Ukraynalı turistler geliyor. Sonrasında Avrupalı turistler geliyor.

Turizmde önemli olan ruble ile de olsa turistlerin gelmesidir. Rusya ile karşılıklı olarak birçok konuda alışverişimiz var. Türk lirası ya da ruble ile turizmin olması da daha önce de konuşulan bir durumdu. Milli para ile ihracat-ithalatın, bölgesel işlerin yapılması da zaten Türkiye’nin önerilerindendi. Ki bu durumun daha hayırlı işlere vesile olması da mümkün. Özellikle yakın ve komşu ülkelerin kendi milli para birimlerini kullanması dünyada da ekonomik darbelerin yapılmasını önleyebilir. Önceliğimiz turistin gelmesi. Dolar, ruble ya da avro kullanılması farketmez.”

“Rus turistler gelmeye başladı”

Yazan, şimdiden Rus turistlerin Antalya’ya gelmeye başladığını da belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sene için turizm sektörünün Rus ve Ukraynalı turistlerden beklentisi tabi daha az. Fakat mesela sağlık turizmi seyahat turizmine göre daha ötelenemeyen bir sektör. Bu süreçte her iki ülkenin de Türkiye’ye yönelik bir olumsuz görüşü olmadığı için turizm alınındaki Avrupalı rakiplerimize göre daha avantajlıyız. Antalya’da şu anda bile Rus turistlerin geldiğini görüyoruz. Bu turistler tabi ki belli bir ekonomik seviyedekiler. Ama kötümser değilim. Türkiye’nin şu an gösterdiği insani duruş da ülkemiz için gelecekte de seyahat ve sağlık turizmi için avantaj olacak.”