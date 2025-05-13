Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 13.05.2025 14:38

Ro-Ro gemileri ile taşınan araç sayısı 3 kat arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu," 2003 yılına göre yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı yüzde 221 artarak 2024 yılında 706 bin 387’ye ulaştı. Yani, 22 yılda Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısı üç kattan fazla arttı" dedi.

Ro-Ro gemileri ile taşınan araç sayısı 3 kat arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Ro-Ro taşımacılığı verilerini değerlendirdi. 2024 yılı verilerine göre dünyada yük taşımacılığının yüzde 88’inin deniz yolu ile yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dış ticaret taşımalarının ise yüzde 86’sının deniz yolu ile gerçekleştirildiğini söyledi.

"Ülkemizdeki toplam dış ticaret içindeki deniz yolunun parasal payı 333,96 milyar dolara ulaştı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak dünyadaki deniz taşımacılığından daha fazla pay almak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, “Ülkemizdeki toplam dış ticaret içindeki deniz yolunun parasal payı 2003-2024 yılları arasında 5,9 kat artarak 333,96 milyar dolara ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Ro-Ro gemileri ile taşınan araç sayısı 3 kat arttı

"Ro-Ro taşımacılığı karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığımıza yeni çıkış yolları sunuyor"

Tekerlekleri üzerinde kendi imkanları ile hareket ettirilebilecek olan yüklere ve bu yüklere özel gemilere yönelik taşımacılık modu olan Ro-Ro taşımacılığın kombine taşımacılığın en önemli ve işlevsel türlerinden olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ro-Ro taşımacılığı ülkemizin coğrafi konumunun avantajıyla karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığımıza yeni çıkış yolları ve güzergahlar sunuyor. Avrupa kıtası ile Ege, Karadeniz ve Marmara denizlerinin coğrafi yapısının elverişli olması sektörü ülkemizde ve Avrupa coğrafyasında daha da cazip hale getiriyor.” açıklamasında bulundu.

2003 yılına göre yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı yüzde 221 arttı

Bakan Uraloğlu, 2003 yılında göre yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısının sadece 220 bin 345 olduğunu anımsatarak “2003 yılına göre yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı yüzde 221 artarak 2024 yılında 706 bin 387’ye ulaştı. Yani, 22 yılda Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısı üç kattan fazla arttı. Geçen yılki taşımaların 69’u Avrupa, yüzde 15,5’i Akdeniz ve yüzde 15,2’si ise Karadeniz bağlantılı Ro-Ro hatlarında gerçekleşti. Avrupa taşımalarının yaklaşık yüzde 68’i de İtalya hattında oldu.” şeklinde konuştu.

Uraloğlu ayrıca geçen yıl Ro-Ro hatlarında taşınan araçların yüzde 68,5’ini treyler, yüzde 28,1’ini tır, yüzde 1,9’unu ise römork ve yarı römorklerin oluşturduğunu kaydetti.

İlk dört ayda taşınan araç sayısı yüzde 7,8 arttı

2025 yılı Nisan ayı itibariyle Türkiye’nin 28 aktif Ro-Ro hattında faaliyet gösterdiğini belirten Bakan Uraloğlu, “2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine yüzde 7,8 artarak 246 bin 816’ya ulaştı.” dedi. 

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Gemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
BOTAŞ'a ait FSRU ilk kez yurt dışında görev yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:28
Yaş çay alım fiyatı belli oldu
15:12
Hamzabeyli'de durdurulan tırda 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
15:00
Cevdet Yılmaz: Makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam ediyor
14:57
Apple ürünlerinin satışına yönelik soruşturma genişletildi
15:35
Mersin'de bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı
14:39
DSÖ'ye göre Gazze'de yaklaşık 71 bin çocuk akut yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya
Libya'nın başkenti Trablus'ta emniyet güçlerinin kontrol altına aldığı bölgeleri görüntülendi
Libya'nın başkenti Trablus'ta emniyet güçlerinin kontrol altına aldığı bölgeleri görüntülendi
FOTO FOKUS
İtalya'da Etna Yanardağı yoğun şekilde kül ve lav püskürttü
İtalya'da Etna Yanardağı yoğun şekilde kül ve lav püskürttü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ