BOTAŞ'a ait FSRU ilk kez yurt dışında görev yapacak

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ve heyeti ile bakanlıkta toplantıda bir araya geldiklerini bildirdi.

Toplantı sonrası Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerinin 100. yılında enerji alanındaki iş birliğini güçlendirecek iki önemli anlaşmaya imza attıklarını belirten Bayraktar, "Sayın Badawi ile hidrokarbonlar ve madencilik alanlarındaki iş birliğimizi kurumsal bir zemine taşıyan Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Bu kapsamda petrol, doğal gaz, jeotermal, hidrojen ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda ortak çalışmalar yürütecek, teknik bilgi ve uzmanlık paylaşımını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Bugün ayrıca Türkiye adına bir ilki daha gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Bayraktar, şöyle devam etti;

Milli şirketimiz BOTAŞ ile Mısır’ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalanan sözleşme ile BOTAŞ envanterindeki bir FSRU ilk kez yurt dışında dönemsel görev yapacak. Böylece hem ülkemizin hem de Mısır’ın doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak esnek ve verimli bir kullanım modeli devreye alınmış olacak. Bu adımların Türkiye-Mısır enerji ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyor, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.