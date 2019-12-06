Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, Türkiye'nin 11 ayda 13 milyon 254 bin 601 dolarlık çay ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Çay dış satımında Rize'nin ilk sırada yer aldığını belirten Turgut, ocak-kasım döneminde Rize'den 7 milyon 180 bin 187 dolar karşılığı 2 bin 456 ton çay ihraç edildiğini dile getirdi.

Turgut, "Geçen yılın aynı döneminde yapılan ihracattan 6 milyon 250 bin 58 dolar kazanç sağlanmıştı. Rakamları karşılaştıracak olursak, Rize'den bu dönemde yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 8, değerde yüzde 15 arttı." dedi.

Türk çayının artık daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:

"Son yıllarda inovatif yeni ürünlerin ve yeni ambalaj türlerinin geliştirilmesiyle Türk çayının yurt dışı piyasalarda tercih edilmesine büyük katkı sağlandı. Ülkemize gelen turist gruplarının Türk çayının kalite, doğallık ve aroma lezzetine alışmaları, kendi ülkelerinde de Türk çayını tercih etmeleri dolayısıyla her geçen gün çay ihracatımız arttı. Bundan sonraki dönemlerde de çay ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA