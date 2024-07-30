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Ekonomi
AA 30.07.2024 14:56

'Responsible/Sorumluluk Programı' kapsamında sanayicilere eğitim verilecek

'Responsible/Sorumluluk Programı' kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sivil toplum kuruluşlarıyla sanayicilerin katılacağı eğitim programları başlayacak.

'Responsible/Sorumluluk Programı' kapsamında sanayicilere eğitim verilecek
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı'nda açıklanan "Responsible/Sorumluluk Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Bolat, dijitalleşme, Avrupa Birliği'nin (AB) yeşil mutabakat programı, sınırda karbon düzenlemesi gibi küresel ekonominin geleceğiyle uyumluluğu ve ihracatın sürdürülebilirliğini esas alan uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

'Responsible/Sorumluluk Programı' kapsamında sanayicilere eğitim verilecek

Söz konusu programla ihracatçıları yeşil ve dijital dönüşüm sürecine hazırlama ve destekleme noktasında yeni bir adım daha attıklarını belirten Bolat, şunları söyledi:

"Böylece imalat sanayimizi ve ihracatçılarımızı bir üst lige, gelişmiş ülkeler ligine yükseltme, upgrade etme hedefimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Bu doğrultuda TİM, TOBB ve STK'lerle bölgesel düzeyde sanayicilerimizin katılacağı eğitim programlarını hemen başlatıyoruz. Türkiye'mizin ekonomik ve ticari kalkınması ve geleceğe hazırlanması noktasında kararlı bir şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz. Responsible/Sorumluluk Programı'nın sektörlerimiz ve ihracatçılarımız başta olmak üzere ülkemize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum."

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Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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