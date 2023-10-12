Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.10.2023 11:18

Rekabet Kurulu'ndan su sektöründe faaliyet gösteren 3 şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu, su sektöründe faaliyet gösteren 3 şirkete soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu'ndan su sektöründe faaliyet gösteren 3 şirkete soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici-tedarikçi konumundaki Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma, karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, teşebbüslerin bilgi değişimi yoluyla Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Susa Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret AŞ (Buzdağı Su) hakkında yürütülen ön araştırma sonucunda da şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açtı.

Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

ETİKETLER
Rekabet Kurulu
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Hedefimiz doğal gazın, elektrik ve madenlerin içinde olduğu büyük bir ticaret merkezi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak
12:46
Almanya Başbakanı Scholz: Erdoğan arabuluculuk konusunda önemli rol oynayabilir
12:43
Afşin'de 328 köy evi kış gelmeden bitirilecek
12:37
MEB'in yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesi yayımlandı
12:32
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
12:29
TBMM'de 98 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Gazze'deki Şifa hastanesinde can pazarı yaşanıyor
Gazze'deki Şifa hastanesinde can pazarı yaşanıyor
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında AA foto muhabiri Cadallah yakınlarını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında AA foto muhabiri Cadallah yakınlarını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ