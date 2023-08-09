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Ekonomi
AA 09.08.2023 11:16

Rekabet Kurulu'ndan 4 büyük şirkete 628,4 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle elektronik ve beyaz eşya alanında faaliyet gösteren 4 şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu'ndan 4 büyük şirkete 628,4 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, söz konusu şirketlerin yeniden satış fiyatı tespitinde bulundukları gerekçesiyle Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmaların tamamlandığını duyurdu.

Buna göre, Kurul, toplanan delilleri, yazılı ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamaları ve incelenen dosya kapsamını dikkate alarak, Arçelik Pazarlama AŞ'nin ilgili Kanun'u ihlal ettiğini değerlendirerek, adı geçen teşebbüse 365 milyon 379 bin 161,06 lira idari para cezası verdi.

Kurul, ayrıca, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 227 milyon 161 bin 142,04 lira, SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 1 milyon 984 bin 907 lira, LG Electronics Ticaret AŞ'ye de 33 milyon 870 bin 305,21 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Böylece, söz konusu 4 şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası verildi.

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