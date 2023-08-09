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Ekonomi
AA 09.08.2023 10:20

Brent petrolün varil fiyatı 86,05 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,05 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 86,05 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün günü 86,17 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 86,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yavaşlayan ekonomik büyümenin küresel petrol talebine yönelik endişeleri artırması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen olumsuz ekonomik göstergeler etkili oldu.

Çin'de üretici fiyatlarında devam eden gerileme ve tüketici fiyatlarındaki durgunluk deflasyon riskine dair endişeleri artırdı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, temmuzda Üretici Fiyat Endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Üretici fiyatlarında 9 aydır düşüş eğilimi devam ederken, tüketici fiyatları Şubat 2021'den bu yana ilk kez azaldı.

Çin Gümrük Genel İdaresi dün ülkede petrol ithalatının temmuzda önceki aya göre yüzde 18,8 azalarak günlük 10,29 milyon varil olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu olumsuz ekonomik veriler, ülkede talebin, yoğun olmasının beklendiği seyahat döneminde yavaşladığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in küçük ve orta ölçekli 10 ABD bankasının kredi notunu düşürmesi ve aralarında Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial'ın da bulunduğu 6 bankayı olası not indirimleri için incelemeye alması ülkede bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişeleri artırdı.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarına odaklanırken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, sıkılaştırmada aşırıya kaçmak istemediklerini, muhtemelen gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsünün ABD'de ham petrol arzının geçen hafta yaklaşık 4 milyon varil arttığını açıklaması da fiyatlardaki düşüş eğilimini hızlandırdı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarında düşüşün sürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,13 ile 86,24 dolar aralığının direnç, 85,93 ile 85,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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