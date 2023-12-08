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Ekonomi
AA 08.12.2023 11:00

Rekabet Kurulu, İçim Süt ve Meysu Gıda soruşturmasını sonlandırdı

Rekabet Kurulu, İçim Süt markasıyla bilinen Seher Gıda ve Meysu Gıda'ya yönelik soruşturmaları, taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla sonlandırdı. Kurul, her iki firmaya idari para cezası uyguladı.

Rekabet Kurulu, İçim Süt ve Meysu Gıda soruşturmasını sonlandırdı
[Fotograf: AA]

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, 2 şirket hakkında piyasadaki uygulamalarıyla "alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek" suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

Taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla soruşturmaların sonlandırılmasına karar verildi.

Seher Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucunda 173 milyon 784 bin 318 lira idari para cezası uygulandı.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 5 milyon 682 bin 68 lira ceza uygulanması kararlaştırıldı.

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