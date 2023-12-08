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Ekonomi
TRT Haber 08.12.2023 10:03

Bakan Yumaklı: Türkiye'nin kendine yetecek zeytinyağı var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim zeytinyağı tüketimimiz 160-180 bin ton civarında. Geçtiğimiz yıldan devreden ürünler ve bu yılın hasadı ile birlikte zeytinyağında bir sorun yaşanmayacak. Türkiye'nin kendine yetecek zeytinyağı var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretimi ile ilgili TRT Haber'e yaptığı açıklamalarında şunları kaydetti;

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı ve 440 bin ton zeytinyağı üretilecek kadar zeytin hasadı yapıldı. Bu yıl yok yılı olarak kabul edilen daha az ürün alındığı bir yıldayız. Yaklaşık 180 bin tonluk zeytinyağı üretecek kadar zeytin hasadı yapıldı. Akdeniz ülkelerinden bazılarında bu üretimin yarısı kadar yapıldı. Dünyada zeytin üretimi açısından da zor bir yıldayız. Fakat ülkemiz açısandan bir sorun yok. Bizim zeytinyağı tüketimimiz 160-180 bin ton civarında. Geçtiğimiz yıldan devreden ürünler ve bu yılın hasadı ile birlikte zeytinyağında bir sorun yaşanmayacak. Türkiye'nin kendine yetecek zeytinyağı var. Hatta fazlası var.

 

"Ürün arzıyla ilgili hiç bir problem yok"

Zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili arzla ilgili gündeme girmedi. Bir üretici kurumun hiç dolaşımda olmayan aslında kendilerinin bile bir litre almadığı bir ürünün fiyatını açıklamasıyla başladı. Bu ürün sanki bir taban fiyat olarak algılandı. Biraz da buna meyilli bunu kullanmak isteyenler bunu körükleyince bir anda Türkiye'nin gündemine sanki iki haftada iki katına yakın bir fiyat oluşmuş gibi gündem oluştu. Bunun doğru olmadığını söyledik. Bir kere ürün arzıyla ilgili hiç bir problem yok. İkincisi bu kurum daha sonra kendi açıklamasını düzeltti. Ulusal Zeytin Konseyi de hasat ile ilgili bir sorun olmadığını belirtti. Neden bu şekilde gündeme geldiği sorusunun cevabı bu. 

"Dökme zeytinyağının yurt dışına ihracatını kısıtladık"

Ayrıca ihracat ile ilgili bir sorun oldu. Daha doğrusu farklı ülkelerde zeytin ile ve zeytinyağı üretimi ile ilgili sorun olunca ülkemizden bu ürünlerin çok miktarda çekilmesi söz konusu oldu. Biz bu hareketi fark ettik ve dökme zeytinyağının yurt dışına ihracatını kısıtladık. Ticaret Bakanlığımız ile birlikte. Bunun nedeni de içeride fiyatların anormal derecede armasını engellemekti. Kaldı ki sektör buna uyum sağladı ve  şu anda şişelenmiş ürünlerin dışındaki dökme ürünlerin gönderilmesi sınırlanmış durumda.

Şişelenmiş ürünlerin ihracatı söz konusu değil. Türkiye4nin bu yıl yapacağı zeytinyağı üretimi kendi tüketimine yeter vaziyette. Kaldı ki geçen yıldan da elimizde olan belli bir stok vardı. Dolayısıyla ürünün piyasada olmasından kaynaklı herhangi bir sıkıntı yok. Biz ihracatla alakalı o yüksek miktarlarda yurt dışına çıkışın içerideki üretim tüketim dengesini bozmasını engellemesi amacıyla dökme ihracatı kısıtladık. 

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