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Ekonomi
AA 11.03.2024 10:45

Perakende ticaret satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi ocakta yıllık bazda yüzde 0,4 azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,3 artış gösterdi.

Perakende ticaret satış hacmi arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi söz ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,9 düştü.

Söz konusu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 artış kaydetti.

Ticaret satış hacmi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,3 azalış gösterdi.

Bu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 yükseldi.

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