Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin perakende satış endeksleri sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,4 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,2 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,9 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 37,3 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 32,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 42,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 30,4 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 2,2 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,0 arttı.