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Ekonomi
AA 12.09.2023 11:25

Perakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artış kaydetti.

Perakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,4 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 31 arttı. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 41,8 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 17 artış kaydetti.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,3 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 84,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 124,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 38,1 arttı.

Perakende ciro temmuzda bir önceki aya göre de yüzde 12 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 3,7, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,5 ve otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 23,9 artış kayıtlara geçti.

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