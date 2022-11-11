Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,1 düştü.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,8 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 125, otomotiv yakıtı satışları yüzde 168,6 arttı.

Perakende ciro, eylülde bir önceki aya göre yüzde 5 yükseliş gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 artış olarak kayıtlara geçti.