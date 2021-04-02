Bakan Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı yatırımların artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın devreye alınmasıyla 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine daha çok yaklaşacaklarını söyledi.

Geçen ay Tercihli Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini hatırlatan Pekcan, konuşmasında esas hedefin tek pazar vizyonu ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın devreye alınması olduğunu, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Azerbaycan'a kimlikle seyahat

1 Nisan'dan itibaren Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlik belgeleri ile geçiş sürecinin başladığını, bunun memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Pekcan, iki ülke arasında imzalanan Basitleştirilmiş Gümrük Mutabakat Zaptı'nın 15 Nisan'da yürürlüğe gireceğini ve iki ülkenin kalkınması için beraber çalışılacağını vurguladı:

"Geçiş kotalarının kaldırılması, geçiş ücretlerinin indirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars hattının güçlendirilmesi, Orta Koridor'un stratejik olarak güçlendirilmesi, Azerbaycan'ın lojistik hub haline gelmesi, bölge ülkeleri ve Türkiye ile beraber ekonomik kalkınmasında hep beraber çalışacağız."

Azerbaycan'ın başarısı, Türkiye'nin de başarısı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ konusunda sahada ve masada kazandığı başarının Türkiye'nin de başarısı olduğunu vurgulayan Pekcan, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için Türkiye'nin hazır olduğunu söyledi:

"İşgal altından kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve yapılandırılması konusunda Türkiye olarak hem devlet kurumlarımızla hem de özel sektörümüzle Azerbaycan'la beraber hizmete hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik. Bu konuda ortak çalışmalarımız devam ediyor. Karşılıklı yatırımların artırılması yönünde de çalışmalarımız devam ediyor."

Ruhsar Pekcan, merhum Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini de ziyaret eden Pekcan, Bakü Türk Şehitliği'ndeki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.