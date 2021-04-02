Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 2 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,730 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 2 Nisan’da gram altın 447 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 2 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 447 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 448 liraya kadar gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 451,6 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 447,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 734 lira, Cumhuriyet altını da 2.990 liradan satılıyor.
Analistler, ABD ve Avrupa'da piyasaların Paskalya tatili dolayısıyla işleme kapalı olduğunu, dün yüzde 1,3 yükselen altının ons fiyatının Asya'daki sığ piyasada 1.730 dolar seviyelerinde dengelendiğine işaret ederek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün emtia fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.
Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sıkı para politikası duruşunun korunacağı iletişiminin kur tarafına pozitif yansıdığını, bunun gram altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi de desteklediğini aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 447 lira 50 kuruşken satışı ise 447 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 729 lira satış fiyatı 734 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 2 Nisan güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.730,31 dolar
Satış: 1.730,50 dolar
Gram
Alış: 447,50 lira
Satış: 447,80 lira
Çeyrek
Alış: 729,57 lira
Satış: 734,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.963,00 lira
Satış: 2.990,00 lira
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