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Ekonomi
TRT Haber 29.08.2023 09:40

Para politikasında sıkılaşma dönemi: İşte Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar

Merkez Bankası, kademeli olarak parasal sıkılaşmayı desteklemeyi sürdürüyor. Finansal istikrarı güçlendirici adımlar hayata geçiriliyor. Banka, 3 ayda 1650 baz puan faiz artırımına gitti. Parasal sıkılaşmaya devam mesajı verdi. KKM hesaplarını azaltıcı adımlarla, politika sadeleşmesi daha da hızlandı. İşte Merkez'in son dönemde attığı adımlar...

Para politikasında sıkılaşma dönemi: İşte Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar

Seçici kredi politikası, miktarsal sıkılaşma adımları... Merkez Bankası parasal sıkılaşma sürecini adım adım hayata geçiriyor. Finansal istikrar güçlendiriliyor.

Merkez Bankası kademeli sadeleşme ve sıkılaşma süreci için haziran toplantısında düğmeye bastı. 650 baz puan faiz artırımına gitti.

Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz

Para politikasında sadeleşme

Sadeleşme kapsamında, ilk adım bankaların menkul kıymet yükümlülüğüne geldi.

Türk lirası ağırlığına ilişkin yükümlülük yüzde 60'tan yüzde 57'ye düşürüldü.

Yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da yüzde 5'e çekildi.

Kredi büyümesi sınırlandırıldı

Temmuz ayı toplantısında politika faizi 250 baz puan daha artırıldı. Ardından seçici kredi ve miktarsal sıkılaşma adımları devreye girdi.

Türk lirası ticari kredilerde aylık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 2,5'e düşürüldü.

İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlamanın dışında tutuldu.
Taşıt kredilerinde yüzde 3'lük büyüme sınırı yüzde 2'ye çekildi.

Enflasyon kontrol altına alınacak

Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarında uygulanan faiz oranı ise yükseltildi.
Aylık azami faiz yüzde 2,89'a çıktı.

Sadeleşme kapsamında bir düzenleme de kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik oldu. Yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına son verildi.

Vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart Türk lirası mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları ise artırıldı.

KKM için uygulama talimatı

Kur korumalı mevduatın azaltılmasına ilişkin düzenlemenin detayları belli oldu. Merkez Bankası'ndan bankalara konuya ilişkin uygulama talimatı gönderildi.

Buna göre, gerçek kişi dönüşüm hesaplarından vadeli TL'ye dönüşüm hedefi yüzde 10'a yükseltildi. Bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyordu. Geçilecek Türk lirası mevduatın vadesi ise en az 32 gün olarak belirlendi.

Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı

Uygulama talimatıyla bankaların dönüşüm hesaplarında yüzde 95 yenileme ve TL'ye geçiş hedefine nasıl ulaşmasının beklendiği de açıklanmış oldu.

Banka ağustos ayındaki son toplantısında 750 baz puanlık faiz artırımına gitti. Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarına devam mesajı verildi. 

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