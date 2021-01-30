Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 4 taşınmazın satışını onayladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'ta bulunan 4 taşınmazın satışına onay verdi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar göre, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların 3 milyon 180 bin lira bedelle özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Mustafa Akdeniz'e, Niğde'nin merkez ilçesinde yer alan taşınmaz ve üzerindeki yapıların 2 milyon 30 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yusuf Dalar'a, Tokat'ın Turhal ilçesindeki taşınmazın 1 milyon 675 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Enes Hamamcı'ya ve aynı yerdeki bir başka taşınmazın da 2 milyon 910 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yusuf Caner Somuncu'ya satışı onaylandı.
Etiketler: Özelleştirme
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