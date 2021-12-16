Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekimde geçen yıl sonuna kıyasla 3,1 milyar dolar azalışla 169,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Söz konusu verilere ilişkin şunlar kaydedildi;

Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 3,1 milyar ABD doları azalarak 169,8 milyar ABD doları olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar ABD doları azalarak 161,4 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,3 milyar ABD doları azalarak 8,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,6 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar ABD doları azalışla 19,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 971 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 4 milyon ABD doları azalarak 2,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,8 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 2,4 milyar ABD doları artarak 10,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar ABD doları azalışla 5,5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 103 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,6 milyar ABD doları azalarak 106,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar ABD doları azalarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,3'ünün ABD doları, yüzde 33,9’unun Euro, yüzde 2,0’ının Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,8’inin ABD doları, yüzde 36,0’ının Euro, yüzde 21,9’unun Türk lirası ve yüzde 4,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 161,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 59,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 16,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,2 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.