Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,32 puan ve yüzde 1,12 değer kazanarak 2.186,58 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 1,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile turizm olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,21 değer kazanarak kapanış rekorunu 2.162,26 puana taşıdı. Endeks, gün içinde 2.195,07 puanla tarihi zirvesini gördü.