Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsada yükseliş trendi sürüyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,12 artışla 2.186,58 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,32 puan ve yüzde 1,12 değer kazanarak 2.186,58 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 1,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile turizm olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,21 değer kazanarak kapanış rekorunu 2.162,26 puana taşıdı. Endeks, gün içinde 2.195,07 puanla tarihi zirvesini gördü.
Etiketler: Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Türkiye'de üretilen her 3 araçtan 1'i Bursa'dan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz