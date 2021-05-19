Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi tarafından çevrim içi düzenlenen "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"na video konferans yöntemiyle katıldı.

230 firmaya 1,4 milyar lira destek

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

"TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon lira kaynak aktardık. Teknoloji geliştirme bölgelerimizde oyun alanında faaliyet gösteren 230 firma bugüne kadar 1,4 milyar liralık bir bütçeden faydalandı."

"Dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz"

Uluslararası bir teknoloji firması ile nitelikli oyun geliştiriciler yetiştirecek bir "gaming academy"yi de yakın zamanda hayata geçireceklerini belirten Varank, "Elektrikli mobilite araçlar, dijitalleşme, uzay ve fırlatma teknolojileri, yapay zeka ve otonom sistemler gibi yeni nesil teknolojilerde dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz" dedi.